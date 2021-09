Gracias a Armani, River venció a Central Córdoba y acecha al líder

River Plate sigue acechando a Talleres en el segundo puesto de la Liga Profesional al vencer esta noche de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, 3 a 1 en el estadio Madre de Ciudades, en partido de la 13ra fecha en el que Franco Armani fue la gran figura del equipo de Marcelo Gallardo.

El colombiano Jorge Carrascal (32m PT), Julián Álvarez (16m ST) y Braian Romero (40m ST) anotaron los goles de River, que llegó a las 27 unidades y sigue a dos del líder, Talleres de Córdoba (29). De esta manera el Millonario llega con un buen envión anímico al superclásico con Boca Juniors de la próxima fecha.

Central Córdoba decidió cederle a River la pelota, refugiarse cerca de su área y, en la medida de lo posible, salir de contra poniendo a sus tres jugadores más ofensivos, Martínez, Sequeira y Giménez, contra los dos centrales visitantes, Rojas y Díaz.

En los minutos iniciales al local le salió bien al menos la mitad de la apuesta: River no lo lastimó. Salvo en dos aproximaciones tibias de Carrascal y en un remate de Rollheiser, en este caso sí con riesgo cierto, apenas desviado, Rigamonti tuvo muy poco trabajo.

El equipo de Marcelo Gallardo no tuvo creatividad para convertir su dominio en jugadas de peligro, porque no funcionó con fluidez la sociedad De la Cruz-Carrascal; porque Rollheiser no logró nunca acomodarse en el circuito y porque la dupla Milton Casco-Simón no le dio profundidad por la banda derecha del ataque.

Pero al local la otra mitad de la apuesta no le salió: nunca logró quedar cara a cara con Armani (fue muy buena la tarea de Paulo Díaz en los mano a mano) y apenas inquietó con un par de remates desde afuera. Demasiado poco para quebrar el cero.

La etapa parecía encaminarse así hacia la igualdad sin goles, hasta que a los 32m apareció Julián Álvarez, el jugador más desequilibrante en estos tiempos riverplatenses. El delantero corrió a Maciel en la salida desde el fondo, le robó la pelota y cedió a Carrascal para que, de derecha, estableciera el 1 a 0.

El propio Álvarez generó una chance clara para aumentar, pocos minutos más tarde, con una buena maniobra individual por la izquierda (el sector más explotado por el ataque "millonario"); y sobre el cierre Central Córdoba tuvo la posibilidad más clara, con un cabezazo de Giménez, tras un córner, que se fue rozando el palo izquierdo del arco defendido por Armani.

La determinación con que el conjunto santiagueño salió en busca del empate en el complemento desembocó en un pasaje muy emocionante: lo tuvo Sequeira, lo tuvieron Rollheiser y Álvarez en la réplica, salvó Armani con una reacción espectacular ante un nuevo remate dentro del área de Sequeira.

Y cuando menos lo merecía amplió la diferencia River, a los 16m, con un golazo de Álvarez. Carrascal se fue por la izquierda, envió un centro para el ingresado Braian Romero, despejó corto la defensa del local y Álvarez sacó un tiro formidable para el 2-0.

Después sucedió lo inverso: en su momento de peor confusión el local encontró el descuento, Sequeira de penal tras un polémico fallo de Ariel Penel por una mano de Angileri. Como si fuera cíclico, el partido recobró emoción y dramatismo, y aunque River logró bajar la intensidad del choque con los cambios, el equipo de Sergio Rondina tuvo la gran chance para el empate.

En esa jugada apareció nuevamente Armani, al cabo una de las figuras de la noche, que le tapó un mano a mano a Riaño y ahogó las últimas ilusiones santiagueñas. Y Braian Romero, a los 40m, dio el golpe definitivo y bajó el telón de un partidazo.

En la próxima jornada, la 14 del certamen, Central Córdoba visitará a Lanús, el viernes desde las 21.15; y River, lo ya citado, recibirá en el estadio Monumental a Boca Juniors en el superclásico, el domingo desde las 17.