¿Quiénes podrán ir al Superclásico entre River y Boca?

Con la confirmación del regreso del público a las canchas del fútbol argentino a partir del 1° de octubre, es un hecho que el Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo 3, contará con espectadores. Por eso, el Millonario ya puso manos a la obra con respecto al tema y decidió a quiénes les dará la prioridad para asistir al Monumental, aunque aún tiene algunas situaciones por resolver.

Si bien parece claro que serán los abonados quienes que tendrán el privilegio de presenciar el Superclásico, todavía no está definido cuáles de ellos podrán ir y cuáles no. Es que, con el 50 por ciento del aforo habilitado, los lugares disponibles no alcanzarán para que todos puedan presente en el partido más importante del fútbol argentino.

River tiene 47.000 abonados, de los cuales solo podrían al estadio al ver el encuentro ante el Xeneize 35.000, ya que ese número representaría la mitad de la capacidad (aproximadamente 70.000 espectadores) del estadio Antonio Vespucio Liberti.

Pese a que aún no hay nada confirmado oficialmente, se especula que podría ser un sorteo virtual lo que decida quiénes podrán asistir al Monumental y quiénes no. Así, aquellos que no pudieron concurrir al primer partido, tendrán prioridad para poder hacerlo en el siguiente.

Tampoco se descarta que de la dirigencia opte por darle prioridad a los abonos más caros. Este rumor ya comenzó a correr en redes sociales e hizo ruido entre los hinchas del Millonario, que están expectantes por conocer la decisión final del club.

El pedido que hará River tras el anuncio del Gobierno sobre la vuelta del público

El Millonario solicitó que, en lugar del 50% de aforo, el cupo sea del 60% para que la totalidad de sus abonados, quienes tendrán la exclusividad de asistir a los encuentros, puedan ingresar al Monumental y, de esa manera, evitar el hecho de tener que administrar quiénes deban ir y quiénes no.

Por el momento, con la mitad de la capacidad y a sabiendas de que el Estadio Antonio Vespucio Liberti puede recibir a 70.000 personas, 12.000 abonados se quedarían afuera del Superclásico ante Boca y deberían a la próxima jornada en la que River juegue de local para poder ir a la cancha.