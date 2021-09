Qué dijo Gallardo en el entretiempo para que River le gane a Arsenal

En el cierre del domingo de la Liga Profesional, River Plate sufrió para vencer al peor equipo del campeonato, Arsenal, al que superó apenas por 1 a 0 y con un gol en contra de Emiliano Méndez, y luego del encuentro el entrenador Marcelo Gallardo se mostró feliz por haber vencido al último de la tabla en lo que consideró un partido difícil.

"Estoy muy feliz y contento de verdad porque no era un partido fácil. En especial con la propuesta del rival, que se defendió con mucha gente. Estos partidos suelen ser cuesta arriba y nunca perdimos la estética por el juego, de intentar con muchas piernas en poco espacio. Generamos a través del juego. Fuimos muy pacientes. No nos frustramos ante esa postura del rival", dijo Gallardo en conferencia de prensa.

Luego, el DT contó que en el entretiempo le pidió a sus jugadores que no claudicaran con la estrategia a pesar de no haber marcado goles. "Pedí que no se frustren porque íbamos a tener una chance si continuábamos con la buena postura al juego. En el primer tiempo tuvimos jugadas para abrir el marcador. Continuaron con la paciencia y mantuvieron la concentración suprema ante un rival así. Aprovechamos una desatención de ellos y una buena jugada de ataque nuestra", indicó el técnico de River.

El Millonario quedó como escolta de Talleres, a dos puntos, y por eso el Muñeco aseguró que River estará "en la pelea" por el campeonato: "Tenemos un sentimiento de intentar quedarnos con el torneo. Lo bueno es que sumamos puntos valiosos en este último mes con situaciones adversas y nos pone en el lote de arriba. No le temo para nada a ser candidatos porque este club nos exige esa forma. Es el objetivo de este semestre. Tenemos que seguir haciendo méritos. Será apretado hasta el final".

Finalmente, Gallardo dedicó un párrafo especial a Enzo Pérez, figura del partido: "Cuando está bien, el equipo juega bien, es claro y marcado. Es un termómetro importante con nosotros. Su relación con el juego hace que tengamos un parámetro de lo que disponemos en el campo de juego. Es importante que esté bien físicamente. Jugó muchos partidos y es un futbolista que da un juego diferente, una presencia distinta", cerró.