El llamativo puntaje que le pusieron a Messi en Francia

Lionel Messi hizo su tan ansiado debut con PSG en Parque de los Príncipes frente al público. Sin embargo, lo sucedido no fue como se planeó y sufrió algunos inconvenientes. A raíz de lo demostrado por el astro argentino en cancha, medios locales puntuaron su actuación.

Las expectativas estaban puestas, no solo en la actuación del trío galáctico, sino en como iba a sobresalir Messi. No obstante, esto no sucedió y en su lugar -según a algunos fanáticos- aún no se termina de hallar del todo.

Acorde al diario francés L'Equipe, el argentino solo consiguió un seis en los 80 minutos que jugó, y analizaron un notorio cambio entre el primer y el segundo tiempo: "Estuvo en todas las situaciones ofensivas del PSG en el primer periodo, pero fue menos influyente en el juego y agudo después del descanso".

A su vez, opinaron respecto a los dos jugadores restante que completan la ofensiva: Kylian Mbappé y Neymar. Al francés lo calificaron con un cinco debido a que "decepcionó todo el encuentro, quizás por la patada que recibió en Brujas, aunque volvió a ser decisivo a pesar de una actuación poco brillante". Y finalmente el brasilero fue el que más puntaje consiguió con un siete: "A medida que pasaba el tiempo se fue haciendo fuerte [...] Mostró una actitud de líder".