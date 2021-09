La cruda confesión de Lisandro López tras la victoria en Tucumán

Lisandro López volvió a jugar y fue clave para que Boca se quede con los tres puntos en Tucumán. El defensor se mostró firme, seguro y hasta marcó el primer gol del equipo de Sebastián Battaglia. Desde la llegada de Marcos Rojo, y el gran nivel de Carlos Izquierdoz, Licha perdió terreno y este sábado realizó una sentida declaración sobre su presente.

"Estoy muy contento por volver a jugar, lo que me falta es ritmo futbolístico por no jugar, es normal. Estoy agradecido con Seba que me puso y pude ayudar al equipo. Entreno para estar, para jugar, Seba lo sabe bien, estoy para cuando me necesite. No le voy a mentir a los bosteros, me mata no jugar, sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo", confesó.

Y continuó, con pedido de disculpas por el gol en contra: "Estoy feliz por los tres puntos, eso no me lo saca nadie. La felicidad por ganar en una cancha difícil y después contento por el gol, pero me voy un poco triste por el que hice en propia meta. Les pido disculpas a todos mis compañeros y a todos los bosteros, la verdad que no la veo y me sorprende".

Con esta alegría en el Monumental José Fierro, el Xeneize quedó séptimo en el torneo con 18 puntos, ocho unidades por debajo del líder Talleres y se mantendrán, al menos hasta la próxima fecha, en este escalón de la tabla de posiciones.