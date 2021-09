El ex River que espera ansioso el llamado de Gallardo para volver a Núñez

Luego de las dos importantes que logró Godoy Cruz, muchos hablan del cambio de actitud de los futbolistas y hay dos que están siendo seguidos por importantes clubes para marcharse en el próximo mercado. Uno de ellos es Elías López, lateral que está a préstamo en el bodeguero, quien marcó un golazo ante Aldosivi y en River ven con buenos ojos su retorno.

En diálogo con TNT Sports Continental, habló al respecto y manifestó su deseo de volver a Núñez: "En River no jugaba y lo pensé mucho a la hora de irme a Godoy Cruz. Por suerte se está dando todo bien. Y quiero volver a River. Ese es mi deseo. Salí para hacer experiencia y volver. Ahora espero a ver qué decide Gallardo. En diciembre tengo que volver".

"No hablé con nadie del cuerpo técnico últimamente, sí con dirigentes y ex compañeros. Con este DT (por Flores) jugamos un poco más arriba y creo que me está sirviendo mucho para una posible vuelta. En River, las pocas veces que jugué sentí que todo es más exigente porque los rivales se juegan la vida", agregó.

Días atrás se habló de los futbolistas que deberán regresar de diferentes préstamos al Millonario y el joven, de 21 años, es quien cuenta con más posibilidad de quedarse para ganarse su lugar. El lateral derecho es uno de los puestos a reforzar en el corto plazo y su rodaje en Mendoza será clave para consolidarse de la mano de Gallardo.