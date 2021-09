Fabbiani reveló a quién llamó Gallardo y generó una locura en River

El exdelantero de River Plate, Cristian Fabbiani, causó una revolución en el mundo del Millonario al revelar que en las últimas horas el entrenador Marcelo Gallardo habló personalmente con una estrella de talla mundial, que no continuará en su actual equipo, y dejó abierta la posibilidad de que se ponga la Banda.

Se trata del defensor brasileño Dani Alves, quien no seguirá jugando en el San Pablo que dirige el argentino Hernán Crespo y su futuro es una incógnita. Incluso, su nombre también está sonando en Boca Juniors, club con el que ha coqueteado más de una vez, sin embargo el Ogro reveló un detalle clave.

En el programa ESPN F90, donde está como panelista, Fabbiani preguntó "¿no puede venir al fútbol argentino?", y mientras sus compañeros debatían sobre las imposibilidades económicas de contratar a un jugador así, disparó "me dijeron que se quería dar un gustito".

¿Dani Alves a River?

Cuándo le preguntaron cuál sería ese gusto, respondió que "a mí me llegó la información que tuvo una charla con Gallardo. Dicen que hablaron. A mi me dijeron ayer a la noche, que estuve en una cena, que estaba hablando con Gallardo. No sé para cuándo es, pero la información es esa, que hablaron".

Por ahora, el futuro del lateral brasileño es una incógnita. Después de ganar los Juegos Olímpicos, contó que "Sao Paulo me falló mucho, y fue un momento que tuve que elegir por el club y por defender a mi país, y siempre representaré a mi país y por tabla representar al equipo".