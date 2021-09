Con mucha paridad comenzó el Regional Top 8 de rugby

Se jugó la primera fecha del Regional Top 8 de la Unión de Rugby de Cuyo y lo llamativo fue la paridad en los resultados entre los equipos.

El último campeón, Los Tordos, cayó en su cancha ante Liceo por 38 a 34, los dos equipos convirtieron varios tries pero fueron los visitantes quienes sacaron ventajas al meter dos tries seguidos, eso les permitió aguantar la embestida los locales que ser acercaron en el tanteador pero no pudieron evitar la derrota.

En Carrodilla, Marista recibió a Universidad Nacional de San Juan y lo venció por 32 a 8. Este fue el único partido que tuvo un resultado mas amplio, los locales fueron muy superiores a los sanjuaninos. En General Ortega, Teqùé superó a Marabunta de Río Negro por un ajustadísimo 29 a 28 en vibrante partido.

El resultado sorpresa fue el empate en 22 tantos entre Mendoza Rugby y Neuquén , partido jugado en El Bermejo. Ambos le pusieron mucha intensidad al juego.

Resultados;

Marista 32- UNSJ 8 (5-1)

Los Tordos 34- Liceo 38 (2-5)

Teqüe 29- Marabunta 28 (4-1)

Mendoza 22- Neuquén 22 (2-2)

Posiciones:

Liceo 5 puntos

Marista 5

Tequé 4

Mendoza 2

Los Tordos 2

Neuquén 2

Marabunta 1

UNSJ 0

Fotos: Gentileza Ok rugby