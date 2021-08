Matías Suárez no tiene el alta médica y Gallardo tomó una firme determinación

Matías Suárez no recibió aún el alta médica y Marcelo Gallardo tomó una importante decisión: lo incluyó en la lista de concentrados y esperará hasta último momento para saber si será parte del partido frente Atlético Mineiro del miércoles próximo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Suárez trabajó esta mañana a la par de sus compañeros pero en una rutina en el gimnasio y no hizo trabajos de campo con pelota, por lo que no está confirmado su regreso al equipo luego de la distensión en el aductor derecho. Se lesionó en el arranque del segundo tiempo ante Lanús el 28 de julio en el triunfo 3-0 por la Liga Profesional y desde entonces no jugó.

?? Nómina de convocados por Marcelo Gallardo para recibir este miércoles a Atlético Mineiro por los cuartos de final de la @Libertadores uD83CuDFC6#VamosRiver ??? pic.twitter.com/5LZL7hpBzO — River Plate (@RiverPlate) August 9, 2021

El cordobés, desde aquel gol contra Argentinos en la ida de octavos de la Libertadores, fue clave para el Muñeco que desde su ausencia lo sintió mucho. En caso de no llegar el delantero cordobés las chances serán para alguno de los volantes, José Paradela o Jorge Carrascal con un cambio en el sistema táctico que se definirá mañana en los trabajos en el Monumental.

Los que no estarán serán Gonzalo Montiel y Javier Pinola. El lateral, quien ante Boca sufrió una distensión grado 1 en el isquiotibial derecho, sigue trabajando diferenciado con vistas al partido revancha de la semana que viene en Belo Horizonte, mientras que el central sufrió una microfractura en el cúbito derecho sin desplazamiento óseo y no estará disponible por 45 días.

Leonardo Ponzio se realizó nuevos chequeos médicos y recibió el alta definitiva que le permite volver a sumar minutos en el campo de juego. El volante se contagió de covid a mediados de mayo y, tras el aislamiento, le detectaron una miocarditis que lo dejó fuera de la pretemporada y sin posibilidades de entrenarse a la par de sus compañeros.