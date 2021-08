Marcelo Gallardo explotó tras la victoria de River y destrozó a la Liga Profesional

Marcelo Gallardo se mostró muy crítico con la organización del fútbol argentino, repartida entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y consideró que "no es justo" para River Plate "haber tenido que jugar este partido con Sarmiento con cinco o seis jugadores menos que se fueron a las selecciones y seguir igual el fin de semana que viene porque se aceptó continuar el campeonato en fecha FIFA".

"Es difícil para cualquier entrenador, en cualquier liga del mundo, jugar un partido así, con muchos seleccionados repartidos en los representativos de sus países. Por eso hoy era un rompecabezas armar este partido en fecha FIFA, y lo mismo nos va a pasar la semana que viene y el mes próximo", se quejó Gallardo en la conferencia de prensa pospartido.

"Me parece que esto no es justo porque fuimos los más perjudicados. Pero los jugadores entendieron que más allá de las dificultades el partido había que afrontarlo como lo hicieron, y esto me lo voy a guardar como experiencia para el futuro", remarcó.

No paró en sus diatribas el Muñeco al sostener posteriormente que "en un partido así hay una exigencia mayor a la hora de armar el equipo y estos tres puntos quizá sean vitales a la hora de la definición del campeonato".

"La verdad que debo estar tranquilo en este momento, pero a ningún entrenador del mundo se le dibuja una sonrisa cuando para un partido le sacan cinco o seis jugadores para llevárselos a las selecciones", argumentó.

Por eso lo que había que hacer era armar un funcionamiento lo más clarito posible para no tener bajas de tensión durante el partido, algo muy difícil de alcanzar también, pero por suerte pudimos darlo vuelta y sumar tres puntos valiosísimos", concluyó un Gallardo muy disgustado tras el 2-1 frente a Sarmiento que ya metió al conjunto de Núñez en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2022 por Tabla Anual.