Bernie Ecclestone deja en ridículo a la Fórmula 1 con una dura crítica

El Gran Premio de Bélgica está ya en los libros, por ser el más corto de la historia de la Fórmula 1 con sólo dos vueltas que repartieron la mitad de puntos de una carrera. La escasa visibilidad provocada por la lluvia en Spa hizo imposible correr, la opinión es unánime al respecto, pero en la forma en la que se cerró el GP divide al personal.

Lewis Hamilton lo calificó como "farsa", algo en lo que coincide Bernie Ecclestone: "Estoy de acuerdo con Lewis. No siempre lo hago, pero en esto tenía razón". El que fuera jefe del Gran Circo, aseguró además en declaraciones a Sportsmail que no habría cancelado la carrera: “Hemos corrido en peores condiciones que esas y no hemos cancelado la carrera".

"Si quieres correr, bien; si no, bien. Nadie podría poner una pistola en la cabeza de nadie. Depende de ellos (los pilotos). Si estuviera al final de la parrilla, podría decidir que no vale la pena correr el riesgo porque es muy peligroso ahí fuera. Si quisiera sumar puntos para el equipo y para mí, podría pensar que quería seguir adelante. La gente toma sus propias decisiones y no es Afganistán”, dijo.

Ecclestone, para cerrar, admitió que él hubiera intentado salvar la competencia: "A las 15, cuando la carrera tenía que comenzar, habría dicho: ‘lo intentaremos de nuevo a las 16 o las 16.30. No parece que las condiciones vayan a mejorar, pero independientemente de lo que suceda, comenzará".