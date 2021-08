La curiosa frase del DT del Reims, hincha del Barcelona, antes del debut de Messi en PSG

El domingo, en el cierre de la cuarta fecha de la Ligue 1 francesa, PSG visitará al Reims y todo indica que se dará el tan ansiado debut de Lionel Messi, y al respecto habló Oscar García Junyent, entrenador del próximo rival del equipo parisino, quien fue jugador del Barcelona y es hincha del Blaugrana.

Con total sinceridad, el entrenador español reconoció que "hubiera preferido" evitar que la Pulga debute justo contra su equipo, ya que "nadie ha encontrado la fórmula o la manera de frenarlo individualmente", analizó en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Si finalmente se confirma el debut de Messi con la camiseta de PSG, el español vivirá una jornada especial ya que además de ser exjugador también es hincha y socio de Barcelona.

"Yo hubiera preferido no enfrentarme a él, porque significaba que estaría en Barcelona", reconoció el exdelantero Culé que a los 19 debutó en el histórico equipo del neerlandés Johan Cruyff. Ya en su etapa como entrenador, García tuvo que enfrentar a Messi justo en el día de su debut al frente de Celta y perdió por 4-1 en el Camp Nou con un triplete del rosarino.

"Hubiera preferido no enfrentarme a él"

"Es lo que pasa muchas veces con Messi, creo que hicimos un buen partido tácticamente hablando. Barcelona no tuvo casi ocasiones. Pero él pateó dos tiros libres, marcó de penal y cambió el partido con esas acciones", recordó.

"Lógicamente si reduces las veces que pueda recibir la pelota, reduces las posibilidades de que te haga un gol o dé una asistencia, pero es muy complicado de marcar porque se mueve con total libertad", analizó el español nacido en Sabadell.

Oscar García Junyent, DT del Reims (EFE)

Y siguió con los elogios: "Es un jugador muy listo, que está todo el partido leyendo qué es lo que está pasando, dónde tiene que colocarse para hacer más daño al rival. Uno puede hacer un partido tácticamente perfecto, pero es uno de los pocos que es prácticamente incontrolable".

Otro de los puntos que deberá trabajar el DT de Reims será la concentración de sus dirigidos para que no se encandilen con las estrellas del PSG. "No lo sé si le pedirán la camiseta a Messi. Si lo hacen, espero que sea al final del partido y no durante; hay que estar concentrados", completó.