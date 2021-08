¿A qué hora juega Boca y cómo verlo en vivo?

Continúa la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Este miércoles habrá cinco partidos en agenda para disfrutar, aunque uno se lleva la atención de todos.

Desde las 21 horas, Boca Juniors visitará a Platense en lo que será el segundo partido de Sebastián Battaglia como DT. El cruce podrá disfrutarse por las pantallas de Fox Sports Premium y TNT Sports.

Los otros cuatro enfrentamientos están protagonizados por Rosario Central vs. Arsenal, Defensa y Justicia vs. Newell's Old Boys, Lanús vs. Gimnasia y Huracán vs. Vélez.

Agenda completa

LIGA PROFESIONAL

14:15 Rosario Central vs Arsenal TNT SPORTS

16:30 Defensa y Justicia vs Newell´s ESPN FOX SPORTS PREMIUM TV PUBLICA

16:30 Lanús vs Gimnasia TNT SPORTS

18:45 Huracán vs Vélez TNT SPORTS

21:00 Platense vs Boca FOX SPORTS PREMIUM TNT SPORTS

PLAYOFFS - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16:00 Brondby vs Salzburgo ESPN 3

16:00 Dinamo Zagreb vs Sheriff

16:00 Shakhtar vs Mónaco ESPN 2

COPA DE BRASIL

19:00 Athletico Paranaense vs Santos

21:30 Gremio vs Flamengo

21:30 Sao Paulo vs Fortaleza

MLS - ALL-STARS

22:30 MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars ESPN 2

DFB POKAL (COPA DE ALEMANIA)

15:15 Bremer vs Bayern Múnich DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

COPA DE LA LIGA (INGLATERRA)

16:00 West Bromwich vs Arsenal

CICLISMO - VUELTA DE ESPAÑA

10:30 Etapa 11 ESPN 3