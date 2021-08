Primera alerta en el PSG y malestar con una de las figuras

El PSG se convirtió en el protagonista más importante de este mercado de transferencias. Sin embargo, ésta condición ya la había logrado incluso antes de fichar a Lionel Messi, ya que un mes antes de su firma, también alcanzó a cerrar un acuerdo con el otro capitán del gigante del fútbol español: Sergio Ramos.

Pese a no tener la misma repercusión, la llegada del defensor hizo ruido y sólo se pudo ver opacada por el arribo de Lionel Messi. Ahora, con las aguas un poco más calmadas y 40 días después de su contratación, fuentes cercanas al club habrían asegurado a la Cadena Ser que el central español llegó con algunas exigencias que generaron cierta incomodidad en los empleados del club.

Así lo informó el periodista Toño García del programa El Larguero del medio español Cadena Ser. Al mismo tiempo, el ídolo del Real Madrid también habría tenido algunos detalles con el personal del staff técnico que trabaja para los jugadores, que no han gustado dentro de la institución. “No están contentos en el París Saint Germain como llegó, con su lesión, que se le ha producido, con su actitud. Nos dicen fuentes del conjunto parisino que o se pone las pilas y vuelve al 100%, o no va a ser titular indiscutible como puede pensar él o podríamos pensar todos”, relató el periodista.

“Además me cuentan, y abro comillas, ha llegado muy “crecido”. En el entorno que rodea al vestuario del París Saint Germain me dicen que Sergio Ramos ha llegado crecido, con algunos detalles del staff de equipo, con la gente que trabaja para los jugadores, no han gustado. Las exigencias, ha llegado pidiendo demasiadas cosas. Es verdad que es una estrella, pero delante de él hay jugadores que son más estrellas que él”, retrató el cronista de Cadena Ser.

El medio definió su accionar como “crecido”, un término emparentado a ciertos aires de un poder que todavía no ostenta en el club parisino más allá de ser una de las máximas figuras del fútbol europeo. Esto se habría sumado a que el futbolista todavía no se encuentra disponible para ponerse a las órdenes de Mauricio Pochettino después de sufrir una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Si bien ha vuelto a los entrenamientos de forma individual, todavía no tiene una fecha exacta de regreso y recién empezaría a ser considerado durante la segunda semana de septiembre.