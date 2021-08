Barcelona ya decidió quién usará la 10 que dejó libre Lionel Messi

Una de las grandes preguntas que surgió en el Fútbol Club Barcelona tras la salida de Lionel Messi es quién usará la camiseta número 10 que portó la Pulga durante 13 años tras heredarla de otro crack mundial como Ronaldinho, y la entidad Culé ya tiene la respuesta, aunque el jugador aún está pensando si aceptará el ofrecimiento.

Según informa este miércoles el diario catalán Mundo Deportivo, tras la salida de Messi al PSG el número 10 quedó vacante y ahora, tras confirmar la continuidad del brasileño Philippe Coutinho, el club le ofreció llevar este dorsal a partir de ahora.

El pasado domingo, Coutinho no fue convocado para el partido ante la Real Sociedad, pero sí fue citado Rey Manaj, quien lució el número 14 en su espalda, el número que venía usando el brasileño, de manera que ya es un hecho que no seguirá usando el mismo dorsal, pero tampoco está confirmado que use la 10.

El Barça le ofreció la 10 a Coutinho.

Por ahora, el 10 es el único número disponible, además del 25 pero por reglamento de La Liga este está reservado para un arquero, pero por el peso simbólico que carga esta camiseta el brasileño está pensando seriamente si lo acepta o no.

En su primera etapa en el Barcelona usó el número 7 y tras no convencer con sus actuaciones se fue cedido al Bayern Múnich, donde usó el número 10. A su regreso, tomó el número 14 para cederle el 7 a Griezmann y, ahora, no quiere sumarse una presión extra sabiendo que de antemano habrá muchas miradas centradas en él, a la espera de que rinda como lo ha hecho en otros clubes.

Maradona, Lineker, Romario, Rivaldo, Riquelme y Ronaldinho son algunos de los pesos pesados que han vestido la camiseta 10 en la historia del Barcelona, un número que ya estaba cargado de mística y que Lionel Messi se encargó de convertir en legendario. ¿Se animará Coutinho a ser el primer 10 después de Messi?