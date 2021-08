"Fue una locura": Messi fue presentado en PSG y habló de todo

Paris Saint-Germain presentó oficialmente a su nuevo refuerzo, el más importante de su historia. Lionel Messi, tras no llegar a un acuerdo para renovar con el Barcelona, firmó este martes el contrato con su nuevo equipo y hoy habló en conferencia de prensa por primera vez como refuerzo del club francés, donde manifestó su felicidad por sumarse e iniciar un nuevo desafío en su carrera.

"Estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar", comenzó diciendo Leo, quien agregó que "quiero que pase todo esto rápido aunque lo estoy disfrutando desde que llegué, pero quiero empezar a entrenar porque no aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico, y empezar esta nueva etapa".

"Quiero agradecer al presidente, a Leonardo, a todo el club por cómo me trataron desde el día que salió el comunicado del Barcelona, lo bien que me trataron, lo rápido que salió todo, no era sencillo así que quiero agradecer primero el trato", prosiguió la Pulga en su monólogo antes de las preguntas de rigor.

"Primero, estoy muy feliz, tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando, por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso, veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y sé que podemos pelear por todo, ese es mi objetivo y por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos podamos conseguirlo", agregó.

"Quiero agradecer a la gente de París, fue una locura mi llegada, sorprendente, si hacía falta algo más para ser feliz fue redondear todo con el recibimiento, el trato, y estoy seguro que vamos a disfrutar este tiempo juntos", concluyó Leo.