Otra inesperada noticia dejaría al Barcelona sin el Kun Agüero

Los problemas del Barcelona están lejos de terminarse. Mientras la ciudad y el club están conmocionados por la inesperada salida de Lionel Messi luego de 17 temporadas, Laporta recibió otra pésima noticia.

Es que según trascendió, el Barça no solo no pudo inscribir a Messi por el fair play financiero, sino que tampoco podría inscribir a los demás refuerzos que llegaron en el último mercado de pases, incluido Sergio Agüero.

Messi se despidió del Barcelona llorando en conferencia de prensa.

De esta manera, Memphis Depay, Emerson o Eric Garcia no tienen asegurado su lugar en la cancha con la camiseta del Barcelona, hasta que el club no resuelva su situación económica. Incluso el Kun Agüero, que se encuentra lesionado y será baja por diez semanas, no puede ser inscripto por las mismas causas que su amigo Messi.

El Kun llegó al Barcelona en el último mercado de pases.

Ahora bien, ¿qué necesita el Barcelona para poder inscribir a sus refuerzos y afrontar la primera temporada post Messi de la mejor manera posible? Desprenderse de otros futbolistas o rebajar la masa salarial.

El primer partido del Barcelona en LaLiga sin Messi

El Barcelona disputará su primer partido de LaLiga el próximo domingo a las 15 ante la Real Sociedad en el Camp Nou, lugar de donde ya retiraron las gigantografías de Messi.