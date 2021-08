Gallardo reveló qué debe hacer River para ganarle el clásico a Boca

River comenzó el semestre de menor a mayor. Le costó encontrar ritmo pero, en pocos partidos, Marcelo Gallardo va encontrando el equipo ideal. A partir de varios triunfos en fila, el técnico logró reconstruir una vez más las bases del equipo con "retoques" claves y, tras el empate con Huracán, analizó el Superclásico por Copa Argentina y lanzó una desafiante frase.

"No tenemos que cambiar nada porque está siendo muy bueno, y si estamos de esta manera vamos a tener muchas posibilidades de ganar", vaticinó y expresó el deseo de tener a Suárez: "Lo que esperamos es que se recupere bien dentro de los plazos previstos para el miércoles, para que esté dentro de la cancha".

El delantero sufrió una leve distensión en el aductor izquierdo en el partido con Lanús y por eso hoy permaneció al margen del plantel que afrontó el juego ante los de Parque de los Patricios, por la cuarta fecha de la LPF. El "Muñeco" no adelantar quien sería el reemplazo en caso de no llegar al miércoles y no se quiso pronunciar en beneficio de Julián Álvarez ni Federico Girotti.

"El de hoy fue un partido para analizar el comportamiento de jugadores que no venían jugando desde el comienzo de los encuentros y por eso tengo material ahora para evaluar a quienes tener en cuenta para el superclásico”, advirtió y agregó: "La falta de certezas respecto de los calendarios del fútbol argentino nos afecta a todos, no solamente a nosotros".

"Pero este miércoles estaba dentro de las posibilidades y por eso no nos sorprendió. De cualquier manera necesitábamos la confirmación para poder planificar", apuntó.