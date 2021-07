"Racing no es candidato a ganar la Copa": la honestidad brutal de Lisandro López

Lisandro López volvió a Racing Club y dejó en claro que no lo ve como "candidato a ganar la Copa Libertadores", aunque aclaró que "todo puede pasar" a partir de los octavos de final que iniciarán el martes 13 de julio.

"Es difícil opinar porque hace dos minutos que estoy acá de nuevo y no he participado en la fase anterior, pero hay que ser conscientes de que están los mejores o por lo menos la mayoría de ellos. Es una competencia muy complicada. Si vos me preguntás a mí yo no lo veo candidato, pero todo puede pasar", expresó.

El goleador remarcó que Racing cuenta con un "gran plantel" para pelear por el título en la nueva Liga Profesional de Fútbol y llegar lo más lejos posible en el certamen continental.

"En lo personal estoy muy bien, estuve trabajando de manera espectacular. Hice la pretemporada a la par del grupo y estoy a disposición del entrenador. Con Juan (Pizzi) hablé antes de venir. Simplemente para saber si tenía la posibilidad de pelear un lugar y me dijo que sí. A esta edad se disfruta entrar al vestuario, entrenar todas las mañanas", indicó López.

"Licha" López retornó luego de su breve paso por Atlanta United de Estados Unidos. Un problema familiar lo obligó a rescindir el contrato para reinstalarse en el país. "Necesitaba estar cerca de mi mamá, por eso decidí regresar a Argentina. Estoy agradecido a Racing que me dio la posibilidad de volver, al hincha le digo que voy a dar lo mejor de mí", apuntó.

Por último, López opinó sobre todos los clásicos que deberá disputar Racing fuera de su estadio por el campeonato local: "No hay que llorar, hay que jugar. Podemos ir y ganar los clásicos de visitante". El plantel que dirige Juan Antonio Pizzi, subcampeón de la última Copa de la Liga Profesional de Fútbol, volverá mañana a las prácticas, en horario matutino, en el Cilindro de Avellaneda.