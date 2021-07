Marcelo Gallardo explotó en una entrevista: "Hay muchos miserables dando vueltas"

Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, quedó en el centro de la polémica en los últimos días debido a que expresó por primera vez su deseo de dirigir a la Selección argentina.

Luego de que sus palabras llenaran las portadas de los diarios, el DT del Millonario salió a aclarar a qué se refería. "El deseo de dirigir a la Selección es a futuro, no quiere decir que me esté postulando. Esa idiotez que mucha gente menciona es de miserable, el que realmente me conoce sabe a qué me refería", lanzó enojado.

"Si algo fui y soy es respetuoso del trabajo de los demás. Hay muchos miserables dando vueltas", agregó sin pelos en la lengua en una entrevista con River Monumental.

Aclarando lo dicho, el Muñeco volvió a insistir en su sueño con el seleccionado mayor: "En un futuro claramente me gustaría dirigir a la Selección porque mi sueño es dirigir un Mundial". Y explicó: "Sería algo que te debe llenar de adrenalina. Para un entrenador debe ser algo muy electrizante porque es la competencia máxima a nivel de selecciones".

Sin embargo, Gallardo no se olvidó de hacer un reclamo legítimo a los dirigentes del fútbol con respecto a las relaciones contractuales de los entrenador. "Lo que quiero y le digo a los dirigentes del fútbol argentino es que respeten los contratos. Que traten de que cuando elijan, hacerlo con convencimiento. Y que cuando apuestan, también. Tiene que haber desarrollo, estabilidad y convencimiento. Y acá en el fútbol argentino, como en el mundo, pero sobre todo acá, estamos cambiando a cada rato. Hay que respetar los contratos", sentenció.