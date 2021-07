La furiosa crítica de Oscar Ruggeri contra Neymar: "No tiene códigos"

Oscar Ruggeri no tuvo piedad con Neymar. Mientras debatían sobre el gran momento de Lionel Messi en la Selección Argentina, el Cabezón metió en el debate al astro de Brasil, no tuvo piedad, y sorprendió al fustigar al delantero brasileño, que es amigo de la Pulga y brilla en el PSG.

"Cancherea y no tiene códigos en la cancha. Tiraba caños con el resultado 4-0 contra Perú. Le pegaría una buena patada. Cuando ves al rival destruido y el partido liquidado, no podés hacer eso". afirmó durante el programa en el que trabaja en ESPN y, a la vez, defendió a Messi: "Es cierto que es diferente, pero no como Leo".

"Nosotros tenemos al tipo que, si va ganando 3-0 o 4-0, no se hace el canchero e la cancha. Es distinto a los demás y ni con una goleada hace eso", agregó y continuó: "¿Por qué no tiró caños cuando perdía e hizo la jugadita esa que siempre hace? Encima pegó dos patadones. Si hubiera sido otro, lo expulsaban".

"Yo le pego una buena apretada. ¿Te echan? No importa, si voy 4-0 abajo. No voy a pegarle, porque todos lo tocan con el muslo y hace una cosa que... Lo encimás, lo tocás de atrás y hace tac, tac, para que te amonesten o te echen", cerró.