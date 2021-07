Al borde las lágrimas: el sentido mensaje de Borré para los hinchas de River

Después de casi cuatro años en River y tras finalizar su contrato el último 30 de junio, Rafael Santos Borré finalmente dejará el club de Núñez y continuará su carrera en Alemania, en el Eintracht Frankfurt. El goleador colombiano se despidió de los hinchas del Millonario con un video en las redes oficiales.

"Hola, hinchas de River Plate, quiero utilizar este espacio para poder darles las gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por estos cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos; de momentos tristes, pero juntos pasamos por cosas muy lindas", arranca Borré, visiblemente emocionado.

Y agrega: "Les quiero agradecer por todo esos momentos, me hicieron sentir como de la casa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos; gracias porque me permitieron conocer este mundo River de la mejor manera, y creo que es un mundo con el que me siento muy identificado y al cual voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco todos estos momentos y les deseo lo mejor".

El conjunto de Núñez se despidió del futbolista que actualmente se encuentra disputando la Copa América 2021 con Colombia, que se enfrentará a la Selección Argentina este martes desde las 22 por la semifinal. "Después de casi cuatro años vistiendo nuestros colores, Rafael Borré continuará su carrera en el Eintracht Frankfurt de Alemania. ¡Éxitos, Rafa!", escribió el club.