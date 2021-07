Se sacaron chispas en vivo: Sebastián Domínguez criticó a la Selección y Ruggeri no se lo perdonó

La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Ecuador, avanzó a semifinales de la Copa América y estiró su invicto a 18 partidos, igualando la racha de Marcelo Bielsa entre 2000 y 2002 como la segunda mejor de su historia, sin embargo el equipo sigue recibiendo críticas y los exdefensores Sebastián Domínguez y Óscar Ruggeri protagonizaron un acalorado cruce en TV.

En el programa F90, de ESPN, el campeón del mundo en México '86 comenzó defendiendo a Argentina al decir "3-0, che, 3-0, cuando dicen que el resultado es grande... También antes del partido dijimos 'ojo con Ecuador'. Díganme la verdad, ¿cuántas tuvieron ellos, dos, tres? El Pollo nos dice que empieza la verdadera Copa en los mano a mano y ganamos. Seba, si Messi hace ese gol...", en referencia al mano a mano del capitán que pegó en el palo.

Ante eso, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, manifestó que "de todos los partidos que jugó Argentina, fue el que menos me gustó. Los que entraron, entraron bien, y Messi, que estaba jugando normal, termina liquidando el partido".

"Esperá, mirá que primero le tiró una pelota a Lautaro", le recordó Ruggeri, y allí apareció la figura de Sebastián Domínguez, quien ha sido crítico desde el primer día del ciclo de Scaloni. "Me deja la sensación de que Argentina puede ser campeón de la Copa, pero por el contexto también. Hoy Ecuador comete errores grandes", analizó.

"¿La culpa es de Argentina, también?", lo cruzó Ruggeri. "¿Yo dije que era de Argentina?", devolvió Domínguez, a lo que Ruggeri rebatió "¿y con quién querés que juguemos?".

"Yo dije, viendo el contexto de la Copa donde a los equipos les cuesta un montón todo, inclusive a Brasil con Chile, Argentina puede ser campeón. ¿Me encanta cómo juega Argentina? No, para nada. Es un pensamiento propio, no digo que sea la verdad. No me atrae cómo juega", disparó Domínguez.

Ya sobre el final de la charla, tanto Sebastián Vignolo como Sebastián Domínguez aseguraron que lo mejor para la Selección argentina sería quedar eliminada cuanto antes de esta Copa para que Lionel Scaloni sea despedido e iniciar un nuevo proyecto de cara a Qatar 2022.

"Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con Messi. Si tengo que solo pensar, pensar, pensar eh, digo no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tenga que venir", dijo Vignolo, y Domínguez se sumó diciéndole "te quiero abrazar", siguiendo la línea que comenzó este mismo programa durante la semana de empezar a hacer lobby para que Marcelo Gallardo sea el próximo DT del Seleccionado nacional tras declarar que "me encantaría" dirigir al combinado albiceleste.