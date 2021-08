Scattareggia y Parrilla triunfaron en el Mendoza

Este sábado finalizó el Torneo de Primera Categoría que tuvo como sede al Mendoza Tenis Club. El mismo fue todo un éxito en cantidad de inscriptos y además contó con una muy buena organización por parte de los dirigentes, profesores y cancheros del club anfitrión.

En lo que se refiere a Damas, Valentina Parrilla volvió a ratificar porqué es quien comanda el ranking de la categoría. Luego de vencer en semis por la mañana a Guillermina Berducci por 6/3 y 6/0, en la final le ganó a Josefina Andrade por 6/3 y 7/6. La finalista, en tanto, había eliminado en la ronda previa a Natalia Inzirillo por 6/3 y 7/6.

En la final comenzó mucho mas cómoda la reciente campeona, dominando con comodidad el primer set. En el segundo también arrancó mejor, colocándose rápidamente 3 a 1, sin embargo, ahí vino la reacción de Andrade, que tuvo a maltraer a la uno del cuadro, incluso logró dar vuelta el marcador y se colocó 6 a 5 arriba, ratificando su buen momento tenístico de estas últimas semanas. Parrilla no se rindió y empató las acciones hasta el tie break, el que en definitiva terminó ganando para cerrar el partido.

Parrilla logró recuperar el nivel en un momento delicado del partido.

"La verdad que al principio puede dirigir mejor el partido, lo estuve controlando mejor. En el segundo estuvo mejor ella, empezó a meter muchas pelotas más y tirar mejores bolas y eso por ahí me empezó a complicar y me empecé a trabar un poquito al final del segundo set, por suerte pude concentrarme y logré hacer lo que venía haciendo en los primeros games", declaró Valentina Parrilla luego del encuentro.

Sobre el torneo opinó: “En un principio el torneo apuntaba a tener muy buenas jugadoras, pero lamentablemente se bajaron cuatro preclasificadas y eso bajó un poquito el nivel torneo, pero igual la organización siempre se portó de diez.

En la final masculina, Rodrigo Scattareggia le ganó a Raúl Guardia (San Juan) por 6/3 y 6/2. El partido arrancó muy parejo, con ambos intentando imponer su estilo de juego. Promediando el primer set, el sanjuanino bajó el rendimiento, perdió la concentración y esto le posibilitó a Scattareggia manejar más cómodamente las acciones.

"Fuimos de menos a más los dos. No fue el mejor partido de ambos, hemos jugado muchísimos partidos y este no fue de los mejores, pero bueno, a veces se dan así. Ninguno de los dos estábamos con demasiado ritmo de juego, hacía mucho que no competíamos, entonces eso se nota", explicó.

Y cerró: "Pero bueno, por suerte, en un momento importante pude jugar mejor que él, así que contento, sobre todo porque es mi club, con mi gente. Salió un lindo torneo, se prendieron todos, tanto hombres como mujeres. Agradezco a la Comisión del club, porque queríamos el torneo para que los más jóvenes empezaran otra vez a competir, a rozarse con nosotros, que ya estamos un poquito más grandes, así que era importante volver a activar el circuito de primera, que estaba un poco parado".

En Primera Selección el campeón fue Sebastián Dandria que le ganó el partido decisivo a Matías Valles por 6/2 y 7/5.