Las cuatro fortalezas que deben aprovechar los Pumas 7s para hacer historia en Tokio

El equipo de Los Pumas 7s venció esta mañana a Sudáfrica, en un agónico partido que les otorgó la llave a semifinales de los Juegos Olímpicos. Esta noche, a las 23.30 hs, se enfrentarán ni más ni menos que ante los últimos campeones de Río 2016, Fiji. Por el otro lado de la definición, jugarán Gran Bretaña y Nueva Zelanda con la esperanza de asegurarse el podio olímpico.

Para el conjunto argentino dirigido por Santiago Gómez Cora, no le resultó nada sencillo vencer al equipo sudafricano. Sin importarle las adversidades, como fue la expulsión por un tackle a destiempo de Gastón Revol, a falta de cuatro minutos para finalizar con el primer tiempo, Los Pumas 7s jugaron un partido excepcional y se impusieron 19-14 ante el segundo mejor equipo del circuito del Seven.

Marcos Moneta aportó dos tries y fue una de las claves para la victoria.

Rafael Iriarte, jugador del Club Universitario de Buenos Aires y Jaguares XV, que compitió varios partidos dentro del circuito del Seven, explica las 4 fortalezas del equipo argentino que buscará un lugar en el podio olímpico.

1) Orden y vehemencia en la defensa: "En el Seven, son un aspecto muy importante, donde la clave es poder combinarlas. Al haber tantos espacios, si no tenés una buena defensa es muy fácil que te hagan puntos. Es un pilar fundamental para que los chicos hagan el torneo que vienen haciendo, y en particular en el partido ante Sudáfrica se vio una defensa impecable".

2) Las salidas: "Este recurso bien aprovechado a favor son una fuente de obtención para recuperar y lograr puntos. En el partido contra Corea del Sur, ganaron 56-0 puntos gracias a ellas. Cada vez que metían try, la volvían a recuperar teniendo nuevamente el control del partido”.

3) Buen sistema ofensivo: "El equipo cuenta con un gran sistema, y bien aceitado. Tienen grandes jugadores, desde penetradores que buscan romper la línea de tackle, hasta muy buenos aceleradores como lo fue Moneta que busca el espacio por fuera".

4) Dinamismo: "El equipo trata siempre de mantener la pelota viva y estar constantemente en movimiento. Evitan el juego lento y atacan siempre de manera vertical, jugando bien los duelos".