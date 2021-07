Gallardo palpitó el Superclásico ante Boca con una advertencia

Luego de la goleada por 4 a 0 ante Unión de Santa Fe en el Monumental por la segunda fecha de la Liga Profesional, mostrando nuevamente un fútbol de alto vuelo, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, destacó que "el equipo cada vez se va soltando más" y además empezó a palpitar el Superclásico ante Boca Juniors por la Copa Argentina con una advertencia para la organización.

"Más allá de los goles, completamos una buena labor futbolística de todo el conjunto, creo que tuvo que ver con el juego, con que el equipo cada vez se va soltando más", analizó Gallardo en la conferencia brindada a la prensa luego del encuentro.

"Las formas que queremos desarrollar hoy se vieron por muchos pasajes del partido. Movimos la pelota y encontramos los espacios para penetrar, sobre todo en el tercer gol (marcado por Nicolás De La Cruz), que fue una muy buena jugada colectiva", destacó el Muñeco.

También resaltó el segundo tanto del Millonario, anotado por el cordobés Matías Suárez, que "fue un golazo, cuando él habitualmente no acostumbra a patear y hoy la clavó en un ángulo".

Palpitando el Superclásico

Dejando de lado el partido de este domingo, Gallardo alzó una advertencia con respecto a cuándo y dónde se jugará el superclásico con Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. la fecha y el lugar.

"No está definido de cuándo será el partido contra Boca, lo que pasa es que cada vez se acerca más la fecha y no tenemos nada claro. Necesitamos tener confirmación para planificar, algo que no es fácil en el fútbol argentino", sostuvo.

El compromiso en cuestión, según trascendidos desde la organización, se jugaría el miércoles 4 de agosto próximo, en uno de estos tres estadios: Malvinas Argentinas, de Mendoza; el Único de La Plata; o el Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.