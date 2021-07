El programa de los atletas argentinos para el quinto día en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Durante la tarde noche del lunes argentino (mañana del martes japonés) comenzará el quinto día de competencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y habrá mucha actividad para los atletas de nuestro país.

A continuación, el programa de competencia de los atletas argentinos en el quinto día de competencia, que continuará durante la madrugada de este martes.

Lunes 26 de julio

18.30 Triatlón: Romina Biagioli

21.00 Vóleibol: Argentina vs. Rusia (femenino)

21.30 Hockey: Argentina vs. Australia (Leones)

22.00 Rugby 7: Argentina vs Corea del Sur

23.00 Judo: Emmanuel Lucenti vs Ivaylo Ivanov (Bulgaria) / eliminatoria -81kg. Combate #15 en el tatami 2

23.00 Beach vóley: Gallay/Pereyra vs Bansley/Brandie (Canadá)

23.00 Tenis: Diego Schwartzman vs. Tomas Machac (República Checa), single masculino, segunda ronda.

Martes 27 de julio

00:05 Vela: Laser radial femenino / carrera 05

00.05 Vela: 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio / carrera 01

00.15 Vela: Laser masculino - carrera 04

00.15 Vela: 49er FX / carrera 02

00.30 (aprox.) Tenis: Nadia Podoroska vs. Paula Badosa (España), single femenino, tercera ronda

01.05 Vela: Finn - Facundo Olezza / carrera 01

01.05 Vela: Laser radial femenino / Carrera 06

01.05 Vela: Laser masculino / Carrera 05

01.05 Vela: 49er FX / Carrera 03

01.05 Vela: Finn / Carrera 02

01.05 Vela: Laser masculino / Carrera 06

03.00 Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe

09.00 Beach vóley: Azaad-Capogrosso vs Brouwer-Meeuwsen (Países Bajos)