A qué hora y cómo ver en vivo la tarde de fútbol argentino: Liga Profesional, Primera Nacional y más

El gran protagonista de la jornada será Boca Juniors, quien debe decidir si enfrentarse esta noche a Banfield con juveniles por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol o no presentarse a jugar y exponerse a sanciones.

Russo deberá tomar la decisión.

Además, por la misma competencia se medirán Colón y Lanús desde el mediodía, San Lorenzo y Central Córdoba en horas de la siesta y Racing y Gimnasia en la tarde.

En el marco de la Primera Nacional, habrá ocho partidos para todos los gustos. Los más llamativos serán los de San Martín de Tucumán (vs. Alvarado) y Almirante Brown (vs. Estudiantes de Buenos Aires) quienes abrirán la fecha 17 del Grupo A y buscarán treparse a la cima.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza lidera el Grupo A de la Primera Nacional.

Agenda completa

SÁBADO 24 DE JULIO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:30 Colón vs Lanús ESPN FOX SPORTS PREMIUM TV PUBLICA

15:45 San Lorenzo vs Central Córdoba TNT SPORTS

18:00 Racing vs Gimnasia LP TNT SPORTS

20:15 Banfield vs Boca FOX SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

15:00 Estudiantes de Buenos Aires vs Almirante Brown

15:00 Gimnasia Jujuy vs Santamarina

15:00 Guillermo Brown vs Brown Adrogué

15:10 Ferro vs Güemes TYC SPORTS

15:30 Atlético Rafaela vs San Martín SJ

15:30 Barracas Central vs San Telmo

15:30 Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine

19:00 Alvarado vs San Martín Tucumán

PRIMERA "B"

15:00 Colegiales vs Argentino de Quilmes

15:00 Comunicaciones vs Flandria

15:00 Defensores Unidos vs Sacachispas

15:00 Deportivo Armenio vs Cañuelas

15:00 Fénix vs JJ Urquiza

15:00 UAI Urquiza vs Deportivo Merlo

15:00 Villa San Carlos vs Acassuso

15:05 Talleres (RE) vs San Miguel DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

TEST MATCH

12:50 Sudafrica vs British Irish Lions ESPN 2

MAJOR LEAGUE RUGBY

21:00 Final: Rugby ATL vs New York DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

ESPORTS: LA LIGA PRO - TORNEO APERTURA

18:00 Furious Gaming vs Meta Gaming DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

19:00 Coscu Army vs 9Z Academy DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

20:00 New Pampas vs Nocturns Gaming DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

AMISTOSO

10:50 Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao ESPN

13:50 Wolverhampton vs Betis ESPN Extra

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 Atlanta United vs Columbus Crew ESPN Extra

21:00 Minnesota United vs Portland Timbers

21:30 FC Dallas vs Los Ángeles Galaxy ESPN 3

23:30 Los Ángeles FC vs Vancouver Whitecaps ESPN 3

ESPN KNOCKOUT

15:00 Joe Joyce vs Carlos Takam ESPN 2

TOP 12 DE LA URBA

13:30 CASI vs CUBA ESPN 3

15:30 Belgrano vs SIC

15:30 Buenos Aires vs Newman ESPN 3

15:30 Los Tilos vs Pucará

15:30 Regatas vs Hindú

15:30 San Luis vs Alumni

BRASILEIRAO

17:00 Gremio vs América-MG

19:00 Palmeiras vs Fluminense

UFC

19:30 Cory Sandhagen vs TH Dillashaw ESPN 2