Russo rompió el silencio tras el escándalo de Boca en Brasil

Una de las voces que faltaba escuchar después de la semana movida que vivió Boca era la de Miguel Ángel Russo, y el entrenador del Xeneize finalmente tomó contacto con la prensa este mediodía, de manera virtual desde el hotel donde el plantel está realizando el aislamiento tras haber regresado de Brasil, donde se quedó afuera de la Copa Libertadores en una noche escandalosa con fallo polémico del VAR e incidentes post partido en la zona de vestuarios.

El entrenador de Boca reconoció que la eliminación dolió porque en los dos partidos hicieron méritos para pasar de ronda. "Fue algo fuera de lo futbolístico, en lo futbolístico Boca demostró muchísimas cosas, más allá de que no tenía la competencia adecuada. Pasa por fallos adversos que hemos tenido. El VAR no está a la altura de lo que es la competencia internacional", aseguró Russo.

"Tengo la satisfacción de que Boca estuvo a la altura, la tranquilidad de que hemos hecho lo que necesitábamos hacer para pasar de ronda y desgraciadamente por cierto tipos de fallos que no están a la altura de una competencia internacional, nos perjudican".

"Hay cosas que suceden donde uno va teniendo experiencia. El VAR para que el referí lo vea en la cancha de Boca está del otro lado de los bancos, donde no hay ninguna persona. Boca da libertad para que los árbitros se manejen con total criterio y libertad, eso no ocurre en todos lados. Cuando está al lado de los bancos, genera un montón de situaciones como las que pasaron el martes, que en la cancha de Boca no suceden. Ni los bancos ni la gente participan. Cuando Ostojich fue a ver el VAR, todos los de la platea se bajaron a la primera fila y meten presión. Eso influye".

"Hemos quedado afuera de una competencia internacional y nos duele por la forma. Hemos pasado situaciones y hemos agachado la cabeza y nos hemos echado la culpa, como la semifinal con Santos pero hoy es completamente distinto. En 180 minutos la realidad fue muy distinta al resultado".

"Uno sabe que las imágenes que mandaron no son las reales, porque mandan que nosotros agredimos y fue al revés: nosotros nos defendimos. Tengo una vasta experiencia de partidos de Libertadores en Brasil, el presidente del Mineiro hizo declaraciones durante la semana, volvimos a tener pirotecnia, yo empecé a sentir un clima hostil. Fuimos agredidos y nos defendimos, pero después te muestran las imágenes al revés. Vivimos un montón de situaciones que las estamos contando al llegar al país. Sufrimos un montón de situaciones que no están adentro de la normalidad y en Argentina no pasa. Esa era una parte de la Copa Libertadores vieja, que hoy la vuelvo a vivir. Hay que decir la verdad de lo que pasó. No nos podemos pelear bajo ningún punto de vista, le pido disculpas a toda la gente de Boca, porque esas cosas no tienen que pasar. Pero los agredidos fuimos nosotros y nos tuvimos que defender, esa es la realidad. Y casi siempre pasa con personal de seguridad. No quisimos agredir a los árbitros ni jugadores", explicó Russo.

RUSSO, SOBRE EL CORREDOR SANITARIO, EL AISLAMIENTO Y EL BOCA-BANFIELD

"Hicimos todo, no rompimos la burbuja por más que alguno diga que si, no hemos roto la burbuja. Nos quedamos 12 horas adentro de un micro. Teníamos el avión a las 2AM y somos de la idea de que si quieren llevar a uno a la comisaría, vamos todos. No dejamos a nadie, porque tenemos experiencias anteriores de jugadores argentinos en Brasil. Respetando la burbuja, nos quedamos adentro del micro".

"No sabemos nada del corredor sanitario. Llegamos a Ezeiza y nos dijeron que nos teníamos que aislar, no protestamos y respetamos la decisión de la Ministra, como corresponde. La competencia deportiva ya es otra cosa, pasa por otros carriles. Nosotros sabemos que no rompimos la burbuja. Está el Cónsul y Conmebol, que están verificando eso".º