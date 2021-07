Un ídolo de River se indignó y defendió a Boca por el escándalo en Brasil

El escándalo que tuvo lugar en Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atlético Mineiro causó repercusiones de todo tipo. Incluso referentes de diversos clubes se hicieron eco de lo sucedido y apuntaron contra el fútbol brasileño. Uno de ellos fue Ubaldo Fillol, identificado con River Plate.

“Todos estamos tristes porque no sé si es la palabra pero estamos matando el fútbol. En situación normal, con 50 mil personas en la cancha, puede haber un escándalo. Fue bochornoso. Qué es eso del fútbol brasileño que no deja dormir a los jugadores o con un presidente amenazando a todo un plantel”, comenzó diciendo Fillol en radio La Red con respecto al claro perjuicio que sufrió el Xeneize adentro y afuera del campo de juego.

“Me despojo de la camiseta con la que estoy identificado (River) y me pongo la camiseta del fútbol argentino. Todo el mundo vio lo que estaba pasando. Tiene que haber una protesta masiva de todos los países de Sudamérica. Se tiene que seguir jugando la Copa Libertadores y hay que limpiarla. La Copa y el fútbol no tienen nada que ver. Hay que sacar a los corruptos que hacen todo esto. No fue por casualidad lo que pasó. Hay gente mala que origina esto”, afirmó con contundente el exarquero del Millonario.

“Tiene que ser masiva la protesta. Los brasileños siempre dijeron barbaridades de nosotros. Del gol con la mano de Maradona, les duele todo lo nuestro. Esto de hoy tiene sentido porque Argentina hace 10 días le ganó una final en el Maracaná. Hay mucho resentimiento. No puedo creer lo que está pasando. Es una película”, sentenció Fillol.

Los dos fallos insólitos que perjudicaron a Boca

En la ida, el árbitro anuló un gol legítimo del Xeneize a instancias del VAR cobrando una falta inexistente. En la vuelta, fue un supuesto offside el motivo por el que le negaron la victoria a Boca. Con la serie igualada injustamente en cero, fueron a los penales y allí triunfó Atlético Mineiro.

El conflicto en los vestuarios

Luego de la polémica eliminación, los jugadores de Boca se enfrentaron con la policía brasileña y con miembros de la delegación local protagonizando un tremendo escándalo en zona de vestuarios.