Un ex River y San Lorenzo anunció su retiro con una dura acusación

A sus 36 años, Nicolás Navarro decidió colgar los guantes. Tras su extensa carrera en Argentinos Juniors, River, Napoli, San Lorenzo, Querétaro, Kayserispor, Tigre, Gimnasia, y Arsenal, el arquero optó por dar un paso al costado y dar una explicación sincera de las causas de su retiro.

"Decidí dejar de jugar porque ya no me hacía feliz el fútbol, sentí que había cumplido todo mis proyectos. Soy un bicho raro, no disfruto de mirar fútbol. Mis amigos no son futboleros, mi hermano es economista, mi hermana es médica. Creo que no lo voy a sentir tanto", comenzó desarrollando el arquero en diálogo con Radio Continental.

Sin embargo, luego de expresar sus sensaciones, estalló la polémica cuando habló de su paso por San Lorenzo: "Se portó mal conmigo. No merecía irme porque yo me manejé siempre bien". Navarro rescindió a mediados del 2020 por irregularidades de pago, y no se guardó nada: "Si los dirigentes firman un contrato, lo tienen que cumplir. Lo que me pasó ahí no se lo deseo a nadie".

A pesar de su conflictiva despedida con el club, reconoció que recibió un llamado de Matías Lammens de agradecimiento tras el retiro y que no tiene 'rencor' (ni con él ni con Tinelli): "El fútbol es muy ingrato. Amigos del campeón hay un millón", declaró el campeón del Mundial en 2005 con la Sub 20 y medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.