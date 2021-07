La cruda sentencia de Ecclestone sobre la polémica entre Hamilton y Verstappen

Desde el pasado domingo la polémica entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sigue sumando voces. El choque que terminó con el neerlandés fuera de la carrera ha suscitado diversas opiniones, y el último en hablar ha sido Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de Fórmula 1, quien no se guardó nada al momento de dar su sentencia.

"Antiguamente diríamos que era un incidente de carrera. Todos estaban dando lo mejor de sí para ganar la carrera. Pero si llega a los comisarios, la penalización debería haber sido de más de 10 segundos", afirmó. De hecho, Bernie considera que la sanción adecuada debería de haber sido el triple, aunque esa medida no se ajusta a ninguna de las contempladas por el reglamento.

"Lewis no estaba delante en el momento en que chocaron. No era su curva. Estaba casi a la altura de un coche por detrás. Por eso le pegó en la espalda, no en el frente. Diez segundos no estaban bien. El castigo no encajaba con el crimen. Si tienes que dar una sanción, que de alguna manera no era necesaria, esta no fue una decisión correcta, no fue suficiente", aseguró.

La sanción sigue dando de qué hablar. En Red Bull no se calman los ánimos con el transcurrir de las horas. Marko no duda en pedir la exclusión, mientras otros echan en cara a Masi que afirme que se sanciona la acción y no la consecuencia, cuando precisamente la FIA baneó a Grosjean bajo el pretexto de haber dejado fuera de carrera a los contendientes al título.