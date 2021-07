La importante decisión que tomó Marcelo Gallardo tras el empate con Argentinos

Tras el empate frente a Argentinos Juniors, Marcelo Gallardo sorprendió y le dio el jueves libre a los jugadores, que entre la pretemporada en Estados Unidos y el posterior aislamiento obligatorio cuando regresaron al país, prácticamente estuvieron un mes sin ver a sus familias.

Y, a pesar de que el resultdo dejó la serie más que abierta, el Muñeco no se guardará nada para recibir a Colón el próximo domingo. Lo positivo es que no hubo jugadores lesionados ni con molestias físicas, por lo que podría repetir el equipo o bien cambiar sólo pocas piezas del once titular, en lo que sería una pequeña rotación pensando en la revancha.

La idea del entrenador es ganar rodaje en competencia y, por esa razón, concentrará lo mejor para arrancar el campeonato local con una victoria que le sirva como inyección anímica para lo que viene. La vuelta ante el Bicho será el próximo miércoles, a las 21.30, en La Paternal y el vencedor de la llave se medirá con Atlético Mineiro o Boca Juniors.

El calendario del equipo Millonario podría tener hasta 6 partidos en lo que resta del mes de julio ya que además de los octavos de la Libertadores hay fecha de la LPF entre semana y podría adelantarse al 31 de julio la cuarta jornada. En la primera semana de agosto jugaría ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.