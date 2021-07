Preocupación en River y, ¿baja de último momento?

A horas del arranque de la serie contra Argentinos Juniors, en el Monumental, River tiene un problema inesperado: Fabrizio Angileri padece una fatiga muscular y está casi descartado para el duelo de esta noche, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El mendocino es uno de los puntales del equipo de Marcelo Gallardo, no solo por su aporte en defensa, también por su notable capacidad para pasar al ataque. Esta noche no evalúan no arriesgado porque sería exponerse a una lesión mayor y se viene una seguidilla fuerte de partidos en la vuelta del fútbol.

Su reemplazante sería Milton Casco, uno de los comodines que tiene el Muñeco, por su versatilidad en defensa.

Las otras dudas que tiene el equipo están en el mediocampo y la delantera: Nicolás De La Cruz o José Paradela, y Agustín Fontana o Braian Romero.

El equipo de River para jugar con Argentinos por Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri o Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz o José Paradela; Julián Álvarez, Matías Suárez y Agustín Fontana o Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.