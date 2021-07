¿Quién le podría arrebatar el Balón de Oro a Messi?

La Eurocopa y la Copa América han esclarecido la lucha por el Balón de Oro. Si al final de la temporada 2020/21 no había ningún favorito claro a ganar el premio individual de máximo prestigio en el mundo del fútbol, las dos competiciones veraniegas han disipado algunas dudas y han provocado cambios y apariciones en la lista de aspirantes. Leo Messi, que hizo muy buena temporada con el Barça pero solo pudo ‘conquistar’ la Copa del Rey, ha aprovechado el torneo continental, en el que ha rendido de forma espectacular y ha recibido casi todas las distinciones particulares, para ganar enteros y hacerse fuerte en la contienda. De hecho, el argentino posee ahora mismo la candidatura más firme.

Si nada cambia de aquí a final de año, el ‘10’ va camino de lograr por séptima vez en su carrera el galardón al mejor jugador del mundo. Por méritos individuales y colectivos, es el mejor posicionado. Hay otros futbolistas que tienen opciones, evidentemente, pero ahora mismo es difícil encontrar a alguien que combine, como Leo, una influencia absoluta en el juego de su equipo y de su selección, mucha efectividad de cara a portería y éxitos colectivos en forma de trofeos. Estos son los candidatos al Balón de Oro 2021.

Leo Messi – 34 años

En la temporada 2020/21 ha marcado 44 tantos y ha repartido 19 asistencias y ha levantado la Copa del Rey con el Barça y su primera Copa América con Argentina. Aunque su equipo no la ha ganado, Messi ha sido el máximo goleador de la Liga Santander. El único punto débil de su candidatura es la tempranera eliminación de la Champions League, en octavos de final, aunque es evidente que el argentino pagó caro el hecho de liderar un proyecto culé en sus tiernos compases iniciales de reconstrucción. Lleva muchísimos años en la élite y, sin embargo, sigue siendo capaz de sorprender con algo nuevo en cada uno de los partidos que disputa.

Neymar Jr – 29 años

Aunque no ha podido ganar la Ligue 1 por primera vez desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes, que el sueño de la Champions del club parisino volvió a ser frustrado, en esta ocasión en semifinales y por parte del Manchester City, y que Brasil sucumbió en la final de la Copa América contra Argentina, no se puede obviar que Neymar es uno de los jugadores más diferenciales y especiales del mundo. En su plena madurez futbolística e incluso personal, ha registrado buenos números (24 goles y 18 asistencias) y ha ganado la Copa de Francia. Como su amigo Leo, es un auténtico líder, no rehúye de sus responsabilidades y, mayoritariamente, está a la altura de las elevadas expectativas.

Kylian Mbappé – 22 años

No ha sido la mejor temporada de la joya del PSG. Los rumores sobre su futuro han monopolizado la atención mediática hacia un futbolista que ha recordado que solo cuenta 22 años y que, pese a que se le augure un futuro increíble, todavía tiene mucho margen de mejora. El mal papel de Francia en la Eurocopa, en la que no supo hacer el valer el rol de favorita, le pasará factura en la lucha por el Balón de Oro. Entre su equipo y su combinado nacional, esta temporada ha marcado 44 goles y ha realizado 14 asistencias en encuentros oficiales, unas cifras bastante buenas.

Gianluigi Donnarumma – 22 años

Es uno de los nombres del verano. El auténtico héroe de la Italia campeona de la Eurocopa, con dos actuaciones magistrales en las transcendentales tandas de penales contra España (semifinales) e Inglaterra (final), ha sido el jugador más destacado del torneo continental y ha demostrado que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Tras finalizar contracto con el Milan, con quien ha completado un buen último curso, Donnarumma firmará en las próximas horas o días por el PSG. El club francés, sin lugar a dudas, incorporará a un portero que puede marcar una época. Por falta de cualidades no será.

Robert Lewandowski – 32 años

Qué diferente que hubieran sido los cuartos de final de la Champions entre Bayern y PSG si Lewandowski no se los hubiera perdido por lesión. El delantero polaco no pudo ayudar al equipo alemán a ganar su segunda ‘orejona’ consecutiva, aunque sus 48 goles y 9 asistencias permitieron al conjunto de Múnich levantar su novena Bundesliga consecutiva además de las Supercopas europea y alemana. El ganador de la última Bota de Oro, cuya selección ha tenido una discreta participación en la ‘Euro’, es otro de los candidatos a tener en cuenta, aunque el hecho de que en los torneos grandes se haya quedado lejos del título le resta argumentos.

Harry Kane – 27 años

Es uno de los mejores delanteros centro del mundo. Este verano, además, se ha expulsado la etiqueta exclusiva de goleador. Es un devorador del área, efectivamente, pero hace muchísimas más cosas bien para beneficiar al colectivo. Indiscutible en la selección inglesa, finalista de la Eurocopa, ha celebrado 37 goles y ha entregado 19 asistencias en un curso muy complicado para el Tottenham, que ha finalizado en la séptima posición de la Premier League. Quiere cambiar de aires y dar un paso hacia delante en su carrera que le permita luchar por ganar títulos. De momento, ha perdido las dos finales más importantes que ha jugado: en 2019 se quedó a las puertas de proclamarse campeón de la Champions.

Karim Benzema – 33 años

También se ha quedado en blanco la estrella del Madrid de la campaña 2020/21. Benzema ha sido el líder de un conjunto merengue que no ha ganado nada pero que ha llegado lejos en la Liga y la Champions. En su regreso a Clairefontaine, además, ha tenido un impacto inmediato: se ha apuntado cuatro dianas en la ‘Euro’. Con su equipo los números también han sido muy buenos (30 goles y nueve asistencias), sobre todo para un delantero que ha seguido el camino exactamente contrario a Kane. Empezó destacando por todo lo que aportaba al equipo y en los últimos meses ha mejorado enormemente su efectividad de cara a portería. Sin su versión 'desatada', los de Zidane lo hubieran tenido muy complicado para ser competitivos en el máximo nivel.

Jorginho – 29 años

Es el único jugador de la lista que ha ganado la Champions y la Eurocopa. Y teniendo en cuenta el valor de ambas competiciones, esto ya es suficiente para considerar a Jorginho entre los aspirantes al Balón de Oro. Pieza fundamental tanto en el Chelsea como en Italia, el centrocampista se ha ganado un hueco entre los mejores. Cabe recordar que en los premios individuales, sin embargo, perfiles como el suyo suelen pasar algo desapercibidos. En algunos casos, de forma muy injusta. Si no que se lo digan a Sergio Busquets.

N'Golo Kanté – 30 años

En una situación parecida se encuentra el 'todoterreno' francés. Fue ‘vital’ para el Chelsea que se proclamó campeón de Europa contra todo pronóstico. Le costó coger ritmo de competición en el inicio de curso, pero el esquema de Thomas Tuchel ‘explotó’ las virtudes de un futbolista carismático, que no negocia la entrega y que es extremadamente solidario en el esfuerzo. La eliminación de Francia en los cuartos de la Eurocopa, como a todos sus compatriotas mencionados anteriormente, le resta opciones en las condecoraciones individuales.

Erling Braut Haaland – 20 años

Es importante no normalizar lo que está logrando Haaland. 41 goles y 12 asistencias para un delantero que acaba de empezar su periplo en la élite es un balance espectacular. Sin él, el Borussia Dortmund se hubiera quedado muy lejos de clasificarse para la Champions League. Ha sido una lástima que no lo hayamos podido ver en la fase final de la Eurocopa. Todavía es pronto para pensar en él como aspirante real al Balón de Oro, y más teniendo en cuenta que solo ha ganado la Copa de Alemania, pero es imprescindible considerarlo entre los finalistas. Solo tiene 20 años, pero sigue entestado en quemar etapas y ‘atropellar’ todos los récords de precocidad posibles en el aspecto realizador.

Cristiano Ronaldo – 36 años

De un extremo al otro. Parece que para el portugués no pase el tiempo. Ha sido el máximo goleador de la Eurocopa con cinco tantos pese a que Portugal fue eliminada en octavos de final. En la Juventus no se ha encontrado un proyecto tan ganador y competitivo como se esperaba (esta temporada solo ha levantado la Copa y la Supercopa de Italia), pero sus cifras son, un año más, incontestables: en Turín ha celebrado 36 dianas este curso. Por otro lado, es innegable que su influencia en el juego es cada vez más baja y que los datos de cara a portería ‘maquillan’ un rendimiento ciertamente inferior al que le permitió ganar algunos Balones de Oro a Leo Messi.

Kevin de Bruyne – 30 años

El Manchester City se quedó a un solo paso de culminar una temporada casi perfecta. La derrota en la final de la Champions frente al Chelsea estropeó a nivel de palmarés una campaña que hubiera pasado a la historia del fútbol inglés. De Bruyne ha sido el líder de un conjunto ‘citizen’ que se ha tenido que conformar con la Premier League y la Copa de la Liga. A las órdenes de Pep Guardiola, el belga ha exhibido su mejor versión y se ha consolidado entre los mejores futbolistas del mundo. Las lesiones a consecuencia de la dureza con la que le han tratado algunos rivales han marcado sus últimas semanas de competición. También en el Europeo, donde no estuvo en las mejores condiciones físicas y no pudo impulsar a Bélgica hacia el título.