Inédita pelea: Floyd Mayweather no pudo vencer a un youtuber en su regreso al ring

Con 44 años, Floyd Mayweather volvió a subirse al ring para enfrentarse con el youtuber Logan Paul en una exhibición de boxeo. El evento tuvo lugar en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens (Florida).

Mayweather no pudo derrotar a Paul, pero como era de esperarse dominó a Paul durante los ocho episodios. El motivo por el que no terminó con una victoria consiste en que no hubo jueces ni lectura oficial del ganador.

El exboxeador profesional 50-0 no tuvo problemas para superar las desventajas de altura y peso y buscó estar siempre en la distancia correcta.

Paul aterrizó algunos golpes fuertes en Mayweather, pero claramente era imposible que superara a quien fuera clasificado como de los mejores en el boxeo.

La Comisión de Boxeo del Estado de Florida no sancionó la pelea, debido a la gran disparidad en tamaño y nivel de experiencia, aunque proporcionó a Samuel Burgos como árbitro.

El espectáculo, que no figurará en los récords profesionales de ninguno de los dos, fue promovida por Mayweather Promotions.

Mayweather había declarado a TMZ que sus ganancias para este espectáculo serían de entre 50 millones a 100 millones de dólares, dependiendo de los ingresos a través del sistema "pago por ver". Se especula que Paul habría ganado dos millones de dólares ( 1,64 millones de euros).