Copa América: el aviso de Casemiro que hace temblar a la Conmebol

El volante de Brasil, Casemiro, adelantó que luego del partido del próximo martes con Paraguay, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el plantel difundirá un comunicado respecto de la realización de la Copa América en su país, aunque advirtió que la posición que tienen "todos la saben y es clara".

"Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición, todo el mundo la sabe, más clara imposible y Tité ya la expuso públicamente", dijo el volante de Real Madrid, de España, luego de la victoria de Brasil sobre Ecuador, 2-0, por la séptima fecha de las Eliminatorias.

"No es mi posición personal, no es la posición de los futbolistas de la selección que estamos en Europa. Es la posición de todos los jugadores del plantel y también del cuerpo técnico de Tite", aclaró. El plantel brasileño ya adelantó su postura contraria a la realización de la Copa América en su país, sobre todo porque la pandemia de coronavirus sigue sin dar tregua.

Aunque Casemiro admitió la necesidad de "respetar las jerarquías", se quejó de que los jugadores "no son escuchados". "No puedo decir más nada porque decidimos no hablar del asunto, pero después del encuentro con Paraguay vamos a dejar bien en claro cuál es nuestro posicionamiento", finalizó.