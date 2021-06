La decisión más difícil de Tevez: "Hoy me retiro, pero si vuelvo no será en Boca"

Luego de que se corriera el rumor acerca de la posibilidad latente de colgar los botines en Boca, Carlos Tevez anunció ante los medios que se va del club: "No voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto". Ameal le propuso trabajar en el club y hacerle un partido homenaje luego de que se tome "unas vacaciones".

"Boca te lleva a dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. La verdad es que ni siquiera tuve tiempo para hacer el duelo por mi padre. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Les quiero decir a los hinchas que voy a seguir estando, no como jugador, pero sí voy a ser el Carlitos de la gente, no tengo más nada para dar", expresó entre lágrimas.

Y continuó emocionado: "Me quedo con la última imagen con la gente, con la última ovación a Maradona en una cancha, saliendo campeón, con mi viejo en la cancha. No hay nada más lindo y no necesito más nada para ser feliz. Pueblo Xeneize, gracias, mi sangre no es roja, será siempre azul y amarillo".

"Estoy bien. Estoy feliz con la decisión que tomo. Siento que es la mejor. Boca es mi vida, por eso es que no puedo fallar y si mentalmente no estoy al 100% doy un paso al costado como lo estoy haciendo. Necesito estar con mi mamá. Necesito ser hijo. Hace 3 meses se me fue mi papá. No sé qué voy a hacer. Solo quiere ser padre, marido. Eso es lo único que tengo claro", dijo.

Además, reveló: "Hoy te digo que sí (que se retira), pero dentro de 3 meses capaz que quiero jugar, pero sé que en Boca no porque tenés que estar mentalmente al 120%. Quizás dentro de unos meses esté en otro rol en Boca. Para el hincha y el pueblo boquense voy a estar siempre".

El 21 de octubre del 2001, contra Talleres en Córdoba, un Tevez de tan solo 17 años hacía su esperado debut, de la mano de Carlos Bianchi, con la azul y oro. Con el último gol que le anotó a River en cuartos de final de la Copa Liga Profesional, selló su tanto número 94 en Boca, en 275 partidos. Con esa suma, se encuentra entre los 10 máximos goleadores de la historia del club.