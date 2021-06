D'Onofrio se cansó de Juan Román Riquelme y le contestó sin filtro

Juan Román Riquelme volvió a hablar públicamente ayer. El ídolo y vicepresidente de Boca habló de todos los temas de su club, pero también lanzó una chicana a River al expresar que no habían ganado ningún título local con Marcelo Gallardo: "River tiene al mejor entrenador de la historia de su club y en siete años no pudo ganar un solo torneo local".

Sus dichos generaron un intenso debate y Rodolfo D'Onofrio, presidente del Millonario, le respondió con una corta pero picante frase. "No sé lo que dijo Riquelme. Que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River", disparó y agregó: "Yo gané un campeonato local con Ramón Díaz así que yo me voy contento no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este también".

"¿Desde que asumió Riquelme cambió la historia con River? Se lo dejo para la opinión de ustedes y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque estamos viviendo un momento muy especial con el seleccionado argentino. Le tengo mucha fe a Lionel Messi, lo veo bien", continuó.

Siguiendo esa misma línea, el dirigente aprovechó la oportunidad para sacar chapa de su institución y, al mismo tiempo, elogiar a Julián Álvarez: "Su convocatoria no me llama la atención porque es un jugador de presente y con enorme futuro. Y aparte están Montiel y Armani, sus compañeros. Debemos ser el club que más jugadores le dio a la Selección, siempre".