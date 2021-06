La profunda reflexión de Messi y una sentida frase sobre Maradona

Lionel Messi habló apenas terminó el duelo con Chile. El astro argentino analizó el partido, resaltó la renovación por la que atraviesa la Selección y recordó a Diego Maradona, ya que fue el primer partido de la albiceleste desde su fallecimiento. También, tuvo palabras por la situación sanitaria que vive el país y el mundo.

Leo Messi, tras el empate de la #SelecciónArgentina: "La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo"#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/Z4CcxvyGo7 — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

"Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. Buscamos crecimiento, debutaron algunos chicos y de a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez", explicó.

Y, en la misma línea, continuó: "Estuvimos seguros en la presión y recuperación. Ellos prácticamente no generaron situaciones y tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada, fue un partido difícil como lo han sido siempre con Chile" .

Leo Messi, tras el empate de Argentina: "Sabemos lo que significaba la Selección para Diego. Fue un partido muy especial por ser el primero sin él".#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/P4cP1XzdX9 — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

Luego, al ser consultado sobre Diego, tuvo sentidas palabras para recordarlo: "Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, y sabemos que estuvo presente. Además, fue especial por la situación del país y del mundo, es una situación muy difícil para todos".

Tras marcar el gol, Messi, que jugó su partido número 50 en Eliminatorias, se golpeó donde había estado impresa la foto de Maradona, quien fue homenajeado a poco más de seis meses de su fallecimiento. Llegó a los 38 goles oficiales en la selección e igualó la marca de Gabriel Batistuta, a quien en el recuento general ya superó hace varios años.