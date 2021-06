Batistuta también pidió a la Justicia no pagar el impuesto a la riqueza

El ex futbolista Gabriel Batistuta presentó un pedido ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad del nuevo impuesto a la riqueza y frene la inspección que comenzó a realizarle la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por no haber pagado. El ex jugador de la selección argentina aclaró a través de su defensa que el pago de este tributo le consumiría el 1.000% de su renta.

Batistuta pidió, a través de su abogado, Luciano Cativa, una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.

Esteban Furnari.

La presentación advierte, además, que para afrontar el pago debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos. La causa ingresó al juzgado de Esteban Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan.

Cabe recordar que Furnari ya rechazó tres pedidos de cautelares en los últimos dos meses al considerar que no estaban dados los elementos procesales para concederlas, por lo que varios abogados consideran que no correrán buena suerte en este juzgado. Carlos Tévez, Diego Placente y Christian Bassedas, también se presentaron en la Justicia con el mismo fin.

Según la ley aprobada por el Congreso, el aporte solidario corresponde pagarlo a los contribuyentes con patrimonio superior a los $200 millones. Asimismo, la ley dispone que el 20% de lo recaudado sea para la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección.