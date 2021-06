Argentina-Uruguay: cómo le fue a Messi cada vez que enfrentó a la Celeste

Argentina y Uruguay protagonizarán esta noche, en Brasilia, una nueva edición del gran clásico rioplatense y será la octava oportunidad en la que Lionel Messi se enfrente al conjunto Charrúa, al que ya le convirtió cinco goles: cuatro oficiales y uno en un amistoso.

El primer duelo de Leo ante los uruguayos fue en 2008, por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica. Argentina, bajo la dirección técnica de Alfio Basile, se impuso por 2 a 1 y Leo anotó de cabeza lo que fue su primer gol por Eliminatorias jugando como local.

Por la segunda rueda de aquella eliminatoria, ya con Diego Maradona como entrenador, la Pulga ya vestía la 10 en su espalda y disputó 85 minutos en el Estadio Centenario en la victoria 1 a 0 con gol de Mario Bolatti que le dio la clasificación al Mundial.

La Copa América 2011 disputada en Argentina fue la tercera vez que Messi se midió con la Celeste. Fue por los cuartos de final y, tras igualar 1 a 1 en los 90', la Albiceleste perdió en la definición por penales y se despidió del torneo.

El cuarto partido del crack rosarino ante los Charrúas fue en 2012, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Fue triunfo por 3 a 0 con dos goles de Leo, uno de ellos de tiro libre por debajo de la barrera, el primero que hizo pateando así.

La quinta cita fue en la Copa América Chile 2015. Fue triunfo 1 a 0 con gol de Sergio Agüero en una noche difícil para Leo, con muchos roces con Arévalo Ríos y otros jugadores uruguayos que le hicieron sentir el rigor.

En el camino a Rusia 2018 volvieron a encontrarse en Mendoza. Fue después de la renuncia de Leo tras la Copa América Centenario, que finalmente no se dio porque en realidad no se perdió ningún encuentro. Argentina se impuso por 1 a 0 con gol de un Messi que estrenaba su look platinado en suelo argentino. En el duelo por la segunda rueda, fue igualdad sin goles en el Centenario.

El último partido en el que Leo enfrentó a Uruguay fue por un amistoso en noviembre de 2019. Estuvo picante, se cruzó con Cavani y hubo mucha pierna fuerte. Fue empate 2 a 2, con asistencia para Agüero y un gol de penal.