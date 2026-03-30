El impactante dato que agiganta el 7º puesto de Pierre Gasly con su Alpine en Suzuka

Pierre Gasly volvió a sumar en Japón y se metió en un grupo muy selecto en este arranque de temporada.

Más allá del resultado, un dato estadístico refuerza el impacto de su actuación en el GP de Japón.

El séptimo puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Japón dejó una lectura que va más allá del resultado final. En un circuito exigente como Suzuka y en medio de un fin de semana intenso para Alpine, el francés logró meterse en zona de puntos y sostener un arranque de temporada sólido.

En una carrera marcada por distintos incidentes y estrategias, Gasly supo mantenerse competitivo y capitalizar las oportunidades. Su rendimiento volvió a ser consistente, algo clave en un campeonato que recién comienza pero que ya muestra diferencias entre los pilotos más regulares y el resto.

pierre gasly qualy Pierre Gasly sumó en Suzuka y se mantiene como uno de los pilotos más regulares en el inicio del campeonato. X @AlpineF1Team Ese 7º lugar toma otra dimensión al observar un dato puntual que lo ubica en un grupo muy reducido dentro de la Fórmula 1 actual.

Un arranque prometedor para Pierre Gasly Con lo conseguido en Japón, Gasly pasó a integrar la lista de pilotos que lograron sumar puntos en las tres primeras carreras de la temporada: Australia, China y Japón. Un registro que comparte con nombres de peso como Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2038684155911811352&partner=&hide_thread=false Lista de los pilotos que han sumado puntos en los tres Gran Premios de la temporada



- Kimi Antonelli

- George Russell

- Charles Leclerc

- Lewis Hamilton

- Pierre Gasly pic.twitter.com/dihAJLut2T — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 30, 2026 La estadística no es menor. En un arranque de campeonato con altibajos para varios equipos, sostener regularidad se convierte en un valor diferencial. En ese escenario, el piloto de Alpine se posiciona como una de las piezas más confiables del pelotón.