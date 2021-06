Está en Europa: el delantero argentino que reveló que lo llamaron Boca y River

Boca Juniors y River Plate están siempre atentos a las figuras emergentes del fútbol que podrían sumar en cada mercado de pases, y por eso más de una vez han ido a buscar al mismo futbolista. Esta vez, un delantero argentino reveló que el Xeneize es el que más veces lo llamó, pero Gallardo también lo tentó.

Se trata de Guido Carrillo, quien en diálogo con Cielo Sports dio a conocer que Marcelo Gallardo se comunicó con él para llevarlo a River cuando estaba en el Mónaco: "El que más veces me llamó fue Boca, pero el Muñeco también intentó llevarme"

Hoy en el Elche de España, explicó que las negociaciones con el Xeneize no avanzaron "por diferentes situaciones y más que nada por el deseo de seguir en Europa".

Mientras que con respecto a los motivos por los que no pasó al Millonario, aseguró que se trataron de lo mismo y ratificó que "quería continuar acá", en referencia al Viejo Continente.



Finalmente, en relación a la posibilidad de regresar a Estudiantes de La Plata, no quiso prometer nada. "Hay una relación muy grande, pero todo cambia y no me gustaría quedar preso de mis palabras. Es complicado hacerlo, porque la gente se lo toma como bandera y después te meten presión", concluyó.