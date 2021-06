Tras cerrar dos refuerzos, Boca sigue negociando por otros cuatro

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors vive días intensos ya que está trabajando en el armado del equipo para la próxima temporada, para la cual ya cerró dos refuerzos: el retorno de Marcelo Weigandt y la incorporación de Nicolás Orsini. Además, está atento a las posibles ventas que le darían un alivio a la economía del club.

Esteban Andrada a Rayados de Monterrey, Nicolás Capaldo al Salzburgo de Austria y Cristian Pavón al Olympique de Marsella son las posibilidades latentes de salidas en este mercado de pases.

Mientras tanto, la dirigencia Xeneize continúa negociando por otros cuatro futbolistas:

Esteban Rolón: Boca y el futbolista ya tienen todo acordado. El club deberá ejecutar la cláusula de rescisión, que asciende a 500 mil dólares, para sacarlo de Huracán. Apenas se deposite el dinero podrá hacerse la revisión médica y firmar el contrato. Se espera que sea presentado la semana que viene.

Norberto Briasco: el Xeneize también tiene todo arreglado con él. La idea es comprar el 50 por ciento del pase por unos 2 millones de dólares y se quedará con la opción de compra por el resto. Briasco debe resolver su salida de Huracán para agilizar todo. Si todo marcha como esperan, también lo presentarán la semana próxima.

Franco Di Santo: el Consejo de Fútbol ya se contactó con San Lorenzo para pedir condiciones por el mendocino. El ex Rayo Vallecano tiene uno de los salarios más altos del Ciclón y por eso en Boedo no verían con malos ojos desprenderse de él. La dirigencia del Cuervo pretende 3 millones de dólares. Si no bajan sus pretensiones, será descartado por el Xeneize.

Luis Advíncula: el peruano debe disputar las finales por el ascenso a la Primera División española con el Rayo Vallecano. Si lo logra, será difícil convencerlo, pero si se queda en Segunda, crecerá la posibilidad de vestirlo de azul y amarillo.

Además, siguen en la mira los delanteros Roger Martínez, Michael Estrada y Miguel Borja, pero por cualquiera de ellos el Xeneize tendrá que hacer un esfuerzo mayor ya que todos están en el exterior y cotizan en dólares.