El Turco Mohamed reveló el día que Diego Maradona entró a los gritos al Vaticano lleno de bronca

El entrenador argentino Antonio Mohamed es uno de los amigos que hizo Diego Maradona en su carrera como futbolista. El Turco estuvo invitado anoche al programa de Alejandro Fantino y allí contó varias anécdotas con el 10, revelando una que sorprendió a todos sobre un enojo muy grande que tuvo el astro mundial nada menos que en el Vaticano.

"Estaba loco porque cuando fuimos a ver al Papa, estaba enojado con algunos personajes que estaban ahí y entró al Vaticano gritando. Estaba enojado por alguien que estaba ahí y que no quería que esté", comenzó relatando Mohamed en ESPN Fútbol Show.

Ante la consulta sobre si el enojo era por la presencia de algún capo de la AFA o de la FIFA. el Turco sonrió y continuó con su relato. "Él estaba atrás. Ubicate: una iglesia, todos los bancos… Todas las familias sentadas. Yo estaba sentado en familia, estaba el Tata Martino con su mujer, mi exmujer al lado… Y yo estaba en el banco y el pasillo acá, y se empieza a sentir algo de gritos, viste. Y se dan vuelta al lado mío y me dicen 'ahí está tu amiguito', entonces me asomo así y Alejo Clerici me hace una mirada cómplice, de amigo, y me dice vení a ayudarme. Me levanto y voy y estaba enfadado, estaba enfadado, y en ese momento me dice 'sos un botón, vos también sos un botón".

Hasta ahí, el ex Huracán no revelaba quién era la persona cuya presencia molestaba a Maradona. "Es que había una persona que estaba allá sentada que no quería que esté".

Fantino, fiel a su estilo, no se quedó conforme y presionó: "¿Quién era boludo, dale, decimelo", a lo que el exfutbolista de Boca reveló: "Era Icardi, sí. Estaba enojado. Él estaba con toda la familia".

"Bueno estaba enojado por eso. Entonces fuimos, lo calmamos y de repente, cuando lo calmamos, que no lo calmamos, pero de repente se escucha 'Espíritu Santo…' y aparece el Papa. Nos tuvimos que sentar todos porque apareció el Papa y seguía enfadado. No quería ir al partido… Y después fue al partido", concluyó Mohamed.