Tras ganar la Europa League, Rulli disparó contra Lionel Scaloni por no tenerlo en cuenta para la Selección argentina

El arquero argentino Gerónimo Rulli, figura en la final de la Europa League en la que se consagró campeón Villarreal, apuntó contra el seleccionador argentino Lionel Scaloni porque hace mucho no tiene contacto con él y aclaró que ya no puede hacer nada más para ser convocado.

"No sé hace cuánto tiempo no tengo contacto con ellos, por lo menos a mí no me mandaron nada. De mi parte no puedo hacer más de lo que hago adentro de la cancha", se quejó en diálogo con TyC Sports el portero del conjunto español, que le atajó el penal decisivo a su par español David De Gea, de Manchester United, y le dio la primera estrella de su historia al Submarino Amarillo.

Los arqueros convocados para la doble fecha de Eliminatoria contra Chile (3 de junio) y Colombia (7) son Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese), Agustín Marchesín (Porto) y Franco Armani (River).

"Es cierto que en otro momento de mi carrera me afectaba más, entendí que no es una decisión mía sino de otras personas", reconoció el ex Estudiantes de La Plata.

Además, Rulli destacó que "fui el arquero con más vallas invictas de la Europa League y campeón. Con eso me quedo. Si eso no es suficiente para ir, no sé qué será". Sin embargo, Rulli aclaró: "La Selección es mi objetivo y siempre la prioricé, pero hoy no estoy enojado por no estar, sino contento con mi presente".

Rulli surgió de Estudiantes de La Plata, luego pasó por Real Sociedad, donde fue figura y terminó relegado. Más tarde se calzó el buzo de Montpellier en Francia y pegó la vuelta a España en esta temporada, en la que solamente atajó en la Copa del Rey y en la Europa League por decisión del entrenador, Unai Émeri.

En La Liga de España fue suplente de Sergio Asenjo, dueño del arco desde la 2013-2014, y apenas estuvo dos veces como titular.