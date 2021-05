Sin pelos en la lengua: la frase de Guardiola que sentencia el sueño del Barcelona

El gran sueño del presidente del Barcelona, Joan Laporta, es contar con Pep Guardiola para la próxima temporada y desde los medios españoles aseguraban que el directivo confiaba en que el DT ganará mañana la Champions League y así podría convencerlo de salir del Manchester City con el argumento de que ya habría tocado el cielo.

Sin embargo, el propio entrenador nacido en Santpedor se encargó este viernes, un día antes de la gran final ante el Chelsea, de sepultar los sueños del mandatario Culé.

El director técnico del Manchester City aprovechó el tradicional "flash interview" del canal español Movistar + para asegurar que se quedará en el equipo inglés sin importar que resultado consiga este sábado en Porto.

Cuando fue consultado por si ganar o no el título europeo podía cambiar su futuro en el City, Guardiola fue categórico en su respuesta. "No, me quedo". No conformes con la respuesta, al DT le repreguntaron: "¿No hay dudas?". "No, me quedo seguro", sentenció Pep.

Esta mañana, Joan Laporta habló en rueda de prensa para hacer un repaso de estos primeros meses de gestión y al ser consultado por Guardiola dijo que "no he venido aquí a explicar mis sueños pero me gusta que se hagan realidad. Y no te explico mis sueños porque habría tomate", generando expectativa al respecto..