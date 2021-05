El jugador que siempre soñó jugar en Boca: "Pero ahora no es el momento"

Lucas Torreira uno de los grandes sueños de Boca, volvió a hablar de la chance de ponerse la camiseta del Xeneize en un futuro, aunque descartó que sea en el corto plazo.

El mediocampista uruguayo, que disputará la Copa América con su selección, fue categórico en diálogo con Sport890: "Seré claro, siempre he soñado con jugar en Boca, pero ahora no es el momento. Pertenezco al Arsenal y me quedan dos años de contrato".

Luego, agregó: "Sé que algún día voy a jugar en Boca, pero es difícil porque no depende solo de mí. Ahora voy a seguir en Europa y hoy no descarto seguir jugando en el Atlético, que es uno de los mejores equipos del mundo. Quizás no tuve la continuidad que esperaba, pero logré entrar en la historia y eso es lo mas importante".