El delantero que gusta en Boca y sobre todo a Riquelme

Mientras Boca define su suerte en la Copa Libertadores, donde esta noche recibirá a The Strongest en busca de la clasificación a octavos, y la Copa Liga Profesional, donde el próximo lunes enfrentará a Racing en la semifinal, el mercado de pases ya empezó a moverse en el mundo Xeneize con algunos nombres por los que podría haber definiciones inminentes y otros que están simplemente apuntados. Es el caso de Norberto Briasco, el delantero de Huracán que juega para la Selección de Armenia.

A diferencia de los casos de Esteban Rolón, mediocampista del Globo por el que ejecutarán la cláusula de resición en los próximos días, o Nicolás Orsini, delantero de Lanús por el que avanzaron en las negociaciones para adquirir el 50% del pase que le corresponde al Granate, desde Boca aseguran que hasta el momento no hay negociaciones por Briasco.

Es evidente que ante las salidas de Ramón Ábila, Mauro Zárate y Franco Soldano, Boca buscará delanteros de área para la segunda mitad del año: no se conformará ni la dirigencia ni el cuerpo técnico con uno solo, sino que serían dos o incluso tres y por eso el hombre del Globo está apuntado.

QUIÉN ES BRIASCO, EL DELANTERO QUE SE GANÓ EL ELOGIO DE MARADONA Y JUEGA LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS

El delantero oriundo de Marcos Paz tiene 25 años y hasta el momento realizó toda su carrera en Huracán. Su ascendencia armenia, gracias a un abuelo nacido allí, le permitió nacionalizarse para jugar en el seleccionado europeo. Primero fueron unos amistosos en 2019, pero su curriculum ya muestra partidos por la clasificación a la Eurocopa, Nations League y tres partidos por Eliminatorias para Qatar 2022, donde Armenia arrancó con tres triunfos consecutivos.

Antes de que la pandemia para el fútbol a principios de 2020, su actuación en el partido de Huracán ante el Gimnasia de Diego Armando Maradona despertó los elogios del Diez: "¡Cómo va el grandote! ¡Es un animal! Felicitaciones porque las hizo todas", dijo Pelusa aquella jornada en el Ducó. "Fui al vestuario a cambiar la camiseta con Barrios y me saqué una foto con Maradona. No pudimos charlar porque había demasiada gente, pero me firmó una camiseta. Es lo más grande que hay, y que haya dicho eso de mí me llena de orgullo", le contó Briasco a TyCSports.com.

En Huracán fue claramente de menor a mayor, hasta convertirse en el último tiempo en una de las figuras del Globo, donde disputó 92 partidos y convirtió 10 goles. Briasco se formó como delantero de área y allí jugó en inferiores, aunque desde que llegó a Primera jugó mucho más por las bandas que en el centro del área. En sus comienzos, como volante ofensivo por afuera, y en los últimos ciclos de Damonte y Kudelka, como extremo, tanto por derecha como por izquierda. En síntesis, un jugador que podría aportarle a Boca soluciones en todo el frente de ataque.